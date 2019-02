Empaer instala feira do agricultor familiar em Pilar

Os agricultores familiares paraibanos de quatro municípios, que são assessorados pela extensão rural, começam o ano tendo um local onde comercializar seus produtos agrícolas.

Na primeira semana de janeiro foi instalada a Feira do Agricultor na cidade de Pilar e mais três estão em fase de implantação em Juripiranga, Borborema e Gurinhém, chegando ao número de 74 unidades em todo o estado.

Os trabalhos de assessoramento aos agricultores, organização e reciclagem são conduzidos pelos técnicos da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – Empaer, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), recentemente criada pelo Governo do Estado, em substituição a Emater, Emepa e o Interpa.

“A nossa meta é continuar expandindo o número de feiras, com a mesma sistemática de comercialização da produção de forma direta ao consumidor pelos agricultores familiares, como vinha sendo adotada desde a instalação da primeira feira há 15 anos, por meio das Feiras de Produtores Rurais”, comentou o presidente da Empaer, Nivaldo Magalhães.

Nivaldo lembrou que a primeira experiência da ex-Emater com feira de produtor rural aconteceu no ano de 1998, em Campina Grande, numa iniciativa do escritório regional da empresa, sendo implantada a 26 de julho daquele ano, quando ele dirigia aquela empresa. Começou sendo realizada a cada mês e, com o sucesso, passou a ser quinzenal e depois semanalmente.

Ocorre toda sexta-feira no Parque do Povo, na quarta-feira, no campus da Universidade Federal de Campina Grande e aos sábados, no bairro das Malvinas. As parcerias com o Sabrae, a UFPB, prefeituras municipais, sindicatos de trabalhadores rurais e bancos oficiais ajudaram a consolidar o projeto.

No pátio da sede da Empaer, na estrada de Cabedelo, também se realiza toda a sexta-feira, a partir das 4 horas da manhã, a feira com produtores rurais procedentes de municípios da região Litoral.

O coordenador estadual das feiras da Empaer, Severino Henrique de Lima, informou que no mês passado foi instalada a feira na cidade de Pilar, na região do Vale do Paraíba, com 16 barracas padronizadas e contando com 20 produtores, com o acompanhamento pelo gerente regional da Empaer, Paulo Emilio, e o gerente local da Empaer em Pilar.

Com relação aos outros municípios, informou que estão acontecendo capacitações e treinamentos para agricultores, visando melhor aprimoramento das novas feiras, que também devem receber todos os equipamentos necessários, a exemplo de barracas e fardamentos.

A diversidade de produtos comercializados é grande, sendo os mais procurados nas feiras, entre outros, abacaxi, abacate, acerola, alface, amendoim, banana, beterraba, batatinha, batata doce, batatinha, bolo, berinjela, cebola, cenoura, coentro, cebolinha, couve, castanha de caju, caju, coco seco e verde, chuchu, feijão verde, farinha de mandioca, goiaba, graviola, inhame, jerimum, laranja, limão, jaca, mamão, pimentão, tomate, maracujá, macaxeira, melancia, manga, maxixe, mel de abelha, milho verde, pimentão, queijo de coelho, queijo de manteiga, tapioca e outros produtos não agrícolas, oriundos da agricultura familiar.