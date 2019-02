Emlur realiza reunião para Revisão do Plano de Resíduos Sólidos em João Pessoa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), irá realizar um diálogo com a população para a Revisão do Plano de Resíduos Sólidos da Cidade de João Pessoa Lei Ordinária 12.957/14 da 5ª e 6ª regiões, nesta segunda-feira (25), às 19h, na Escola Municipal Tharsila Barbosa da Franca.

“As reuniões têm como objetivo realizar um diálogo acerca do tema para ouvir as demandas e sugestões, além de avaliar se as metas de quatro anos atrás ainda estão de acordo com as necessidades dos cidadãos”, explicou o superintendente da Emlur, Lucius Fabiani de Vasconcelos Souza.

O evento conta com apoio da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo (OP) e será o primeiro que terá a participação popular. Ao todo, serão sete encontros onde as 14 regiões do município serão discutidas com população.

De acordo com o secretário do OP, Francisco José da Silva das Chagas, a proposta é estabelecer uma ampla discussão com a população passando pelas 14 regiões do OP.

“Nosso foco é ouvir as necessidades dos moradores de cada uma das 14 a regiões acerca da coleta do lixo em nossa Capital. Terminado esse trabalho de escuta e diálogo com a população, teremos um diagnóstico com as informações necessárias para que a Emlur possa realizar a licitação”, informou.