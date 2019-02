Emlur prepara vias de João Pessoa para Folia de Rua e Carnaval Tradição

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 20 de fevereiro de 2019 às 10:36.

Nesta semana em que se inicia a programação do Folia de Rua e Carnaval Tradição 2019 as equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) intensificam a limpeza nas ruas e avenidas nas quais ocorrem as concentrações dos blocos e o percurso dos foliões.

A Operação Limpeza conta com aproximadamente 200 agentes que atuam no antes, durante e após a programação das festas.

Nesta semana os agentes trabalham nos bairros de Miramar, Castelo Branco, Centro e Bancários. Estão na programação também os bairros Mangabeira, Centro Histórico, Jaguaribe, Treze de Maio, Tambaú, Cabo Branco, Bessa, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Tambiá, Valentina Figueiredo, Varadouro, entre outros, além de corredores como Beira Rio, Rui Carneiro e Epitácio Pessoa.

As intervenções são: capinação, roço, varrição, coleta e pintura de meio fio de ruas, além de praças e canteiros. Para agilizar as ações, são utilizados equipamentos de grande porte, como carro-pipa e caminhões compactadores para limpeza de terrenos e pontos de lixo.

A programação inclui serviços na Orla da Capital, como a limpeza do calçadão, ciclovia e da faixa de areia das praias, além de ruas adjacentes.

Coleta Seletiva – Pré-carnaval e Carnaval são períodos em que é registrado um aumento no trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Os catadores cadastrados na Emlur, que fazem parte dos Núcleos de Coleta Seletiva, irão atuar durante o Folia de Rua e o Carnaval Tradição.

O material recolhido será encaminhado para os galpões da Coleta Seletiva da Emlur localizados no Jardim Cidade Universitária, Bessa, Cabo Branco, Bairro dos Estados, Mangabeira e Aterro Sanitário Metropolitano (Mussuré).

Alô Limpeza – Encaminhe sua demanda de limpeza urbana para o 0800 083 2425 ou 3214-7628. Por meio desse serviço, obtenha informações, emita reclamações ou sugestões sobre demandas de limpeza pública.

Informações também no site da PMJP – http://www.joaopessoa.pb.gov.br ou nas redes sociais da Emlur e da PMJP.