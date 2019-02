Em reunião com ministra, vice-governadora pede instalação da Casa da Mulher na PB

Da Redação com Ascom. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 9:05.

A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano (PDT), se reuniu nesta terça-feira (12), em Brasília, com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Na audiência, Lígia apresentou várias demandas da Paraíba, entre elas, a implantação da Casa da Mulher Brasileira no Estado, apoio a ações culturais de fomento ao fim da violência contra mulheres, convênios para implantação de novos Centros de Referência da Mulher no interior, e liberação de recursos para a criação de um Programa de Capacitação para Mulheres de Baixa Renda.

“A Casa da Mulher Brasileira tem o objetivo de integrar instituições que atuam no processo de enfrentamento à violência contra a mulher e maior humanização no atendimento, a exemplo de Juizado Especial, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, alojamento de passagem, apoio psicossocial e capacitação para a sua autonomia econômica”, explicou Lígia.

A ministra ressaltou que vai tentar viabilizar os recursos para instalação da Casa da Mulher Brasileira na Paraíba e apoiar as políticas públicas para as mulheres no Estado.

Ainda na audiência, a vice-governadora apresentou à ministra Damares Alves o programa de condomínio Cidade Madura, construído pelo governo do Estado, em vários municípios da Paraíba, exclusivamente para idosos que não possuem moradia própria e solicitou recursos para sua ampliação.

“A ministra ficou encantada com o programa e também se comprometeu em buscar recursos para a ampliação do Cidade Madura, espaço de convergência social que tem Centro de Vivência, o redário, o posto de saúde, enfim, tudo que os idosos necessitam”, afirmou.