Em nota, presidente da Fiep diz que vai se apresentar espontaneamente à PF

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) divulgou no início da tarde desta terça-feira (19), através de sua assessoria de comunicação, uma nota de esclarecimento sobre a ‘Operação Fantoche’, que teve como um de seus alvos o presidente da instituição, o empresário Francisco de Assis Benevides Gadelha.

Segundo a nota, Buega Gadelha, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça Federal em Pernambuco, está em Brasília, onde cumpria compromissos previamente marcados.

A nota também informa que o empresário se comprometeu e vai se apresentar espontaneamente às autoridades responsáveis pela operação, no caso a Polícia Federal, nesta quarta-feira (20), em Recife.

Confira a íntegra da nota:

“A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, tomou conhecimento sobre operação de âmbito nacional, cujo teor das investigações ainda são superficiais, basicamente através de informações da imprensa. O Presidente Francisco Gadelha está no cumprimento de compromissos em viagem anteriormente marcada e se apresentará espontaneamente às autoridades nesta quarta-feira (20), em Recife, para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e determinou que sejam prestadas todas as informações requisitadas pelos órgãos competentes para colaborar e esclarecer quaisquer fatos necessários. Ele acrescenta, ainda, que o Sistema Indústria da Paraíba está tranquilo e sem qualquer receio”.