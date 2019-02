Em João Pessoa, polícia apreende haxixe, maconha e arma de fogo

Haxixe, maconha, arma de fogo, munições e balança de precisão foram apreendidas durante a 33ª edição da Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, na noite dessa sexta-feira (8), em João Pessoa. Todo o material estava com um suspeito, que foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Os policiais do Batalhão Ambiental chegaram até o suspeito, de 53 anos de idade, após o recebimento de denúncias no início da noite. Ele estava em um veículo, no estacionamento de um hipermercado no bairro dos Bancários.

No carro dele os policias encontraram substância semelhante à maconha e em sua casa o resto do material ilício, como maconha e haxixe, balança, um revólver calibre 38, além de munições.

Foram aproximadamente 700 gramas de maconha e 50 porções de haxixe apreendidas pelos policiais. Drogas, arma e suspeito foram levados à Central de Flagrantes.

Operação – A prisão do suspeito aconteceu durante a 33ª edição da Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, com intensificação de abordagens, barreiras policiais e ocupação de comunidades, com objetivo de combater os crimes patrimoniais e contra a vida. Esta última edição da Operação foi deflagrada no início da noite dessa sexta-feira (8).