Em CG, STTP vai cadastrar passageiros para receber o Cartão Gratuidade-Idoso

O Ministério Público celebrou na tarde desta terça-feira, 26, um Termo de Ajustamento de Conduta, conhecido como TAC, onde incube à Superintendência de Trânsito e Transporte Público e ao Sitrans adotar providências para garantir o acesso gratuito ao idoso no transporte coletivo de Campina Grande, através do Cartão Gratuidade-Idoso.

Assim, a partir do dia 18 de março, a STTP vai realizar o cadastro dos idosos (acima de 65 anos de idade) na sede da autarquia, localizada na Rua Cazuza Barreto, 113 – Estação Velha, onde o idoso deverá apresentar xerox e original de um documento com foto, do CPF e de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Após o cadastro, a STTP vai emitir gratuitamente O Cartão Gratuidade-Idoso, sem que haja nenhum pagamento de taxa, para essa primeira emissão, cabendo ao usuário o manuseio e o devido uso no transporte coletivo do município.

Cabe ainda a STTP informar ao Sitrans os cadastros efetuados pelo órgão, cabendo também atuar em parceria para divulgar amplamente sobre o cadastramento e o uso obrigatório do cartão, a partir do dia 06 de maio de 2019.

A ação, promulgada pelo promotor de Justiça de Defesa dos Direitos da Cidadania e Direitos Fundamentais da comarca de Campina Grande, Antonio Barroso Pontes Neto, garante a plena gratuidade e o conforto e comodidade do mesmo, no embarque e desembarque do transporte coletivo urbano.

Para o superintendente da STPP, Felix Araújo Neto, que esteve presente à reunião, o TAC 001/2019 amplia os direitos do cidadão, dispondo do acesso gratuito, atendo as necessidades dos idosos que se utilizam do serviço em Campina Grande.

O diretor institucional do Sitrans, Anchieta Bernardino, declarou que o sistema de transporte urbano de Campina Grande já dispõe de toda tecnologia necessária para utilização do cartão inteligente Gratuidade Idoso.