Educação de João Pessoa inicia ano letivo de 2019 nesta terça

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 14:32.

Fim das férias escolares e é hora de voltar para a sala de aula. A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), dá início nesta terça-feira (5) ao ano letivo da Rede Municipal de Ensino para cerca de 62 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Serão 203 dias letivos. As 100 escolas e 85 creches já estão prontas para, a partir das 7h, acolherem todo o alunado.

“Estamos com tudo pronto para dar início a mais um ano de aprendizado para as crianças. Todo o planejamento já foi traçado pela Secretaria de Educação e os nossos profissionais capacitados e professores preparados e motivados para oferecer o que podemos de melhor para os alunos que é uma educação de qualidade”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

Cada unidade de ensino preparou, durante o mês de janeiro, o momento de acolhimento e de adaptação para todos os alunos, seja novato ou veterano.

Entre escolas e creches construídas ou que já foram requalificadas, a atual gestão chegou a marca de 110 unidades de ensino dentro do novo padrão, sendo 66 creches e 44 escolas.

Encontro pedagógico – Nesta segunda-feira (4), nos dois turnos, os professores da Educação Infantil participaram de um encontro pedagógico no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, com o objetivo de refletir sobre o planejamento na Educação Infantil e as mudanças na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“O encontro marca a abertura do processo de formação continuada que acontece durante todo o ano nessa perspectiva de garantir não só a quantidade, mas a qualidade da educação das nossas crianças”, disse Francineide Ribeiro, coordenadora da Educação Infantil da Sedec.