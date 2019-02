Edital do ‘SeLigaNoEnemPB’ com 1.770 vagas para alunos egressos é lançado

A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT) divulgou nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado, o edital do ‘SeLigaNoEnemPB Egressos’, que oferece aulas de preparação visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para alunos egressos de escolas da Rede Estadual de Educação.

Estão sendo oferecidas 1.770 vagas, sendo 720 para aulas presenciais em quatro polos, dois em João Pessoa, um em Guarabira e um em Campina Grande, e outras 1.050 para Ensino a Distância (EAD) com polos de acompanhamento nas 14 Gerências Regionais.

As inscrições começam na próxima quarta-feira (20) e seguem até o dia 10 de março por meio do site www.seliganoenem.pb.gov.br/inscricao-egressos.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Para se candidatar a uma vaga é necessário que o estudante tenha concluído o Ensino Médio em escolas públicas da Rede Estadual de Ensino na Paraíba, comprovado através de upload da cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio, além de RG e CPF.

Na modalidade presencial, as aulas vão acontecer de segunda a quinta-feira, das 18h50 às 21h40, no período de 11 de março a 17 de novembro de 2019.

Para EAD, as aulas vão ser disponibilizadas no site do projeto, e os alunos inscritos deverão comparecer presencialmente dois sábados por mês para se submeter a uma redação e a um simulado.

O curso objetiva reforçar e ampliar os conhecimentos dos alunos que já fizeram parte da Rede Estadual da Paraíba e que pretendam concorrer às vagas dos cursos de graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

SeLigaNoEnemPB – O SeLigaNoEnemPB começou em 2018 como um movimento com o objetivo de proporcionar espaço para revisões, práticas laboratoriais, oficinas, atividades culturais e trocas de experiências para os alunos se preparem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Aconteceram 17 edições, em sete Gerências Regionais envolvendo cinco mil alunos.

Este ano o SeLigaNoEnemPB se tornou um Programa. Vai acontecer como SeLigaNoEnem Festival, com 28 edições festivais aos sábados em todas as 14 Gerências Regionais, com 17.600 alunos envolvidos; SeLigaNoEnem na Escola, com 64 polos presenciais de aulas para escolas regulares, abrangendo mais de 9 mil alunos; e o SeLigaNoEnem Egressos, citado acima.

Haverá ainda formação de 600 professores para atuarem nas atividades, Núcleo de Redação e realização de simulados.