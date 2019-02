Edição da coluna Aparte nos Anais da Câmara Municipal de Campina Grande

Registro a colocação, nos Anais (arquivos) do Poder Legislativo de Campina Grande, por iniciativa do vereador João Dantas (PSD), a recente edição da coluna Aparte que tratou sobre os efeitos do criminoso incêndio a um supermercado do Grupo Rede Compras, no bairro da Liberdade.

Houve a subscrição dos edis Márcio Melo, Marinaldo Cardoso, Pimentel Filho e Ivonete Ludgério (presidente).

*Fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza