“É um case de sucesso”, diz ministra de Bolsonaro sobre Cabaceiras

Em visita ao estado da Paraíba neste final de semana, a ministra Tereza Cristina, da pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Bolsonaro, avaliou que a cidade de Cabaceiras, situada na região do Cariri paraibano, é um case de sucesso a ser replicado em toda a região do Nordeste brasileiro.

“Aqui tem emprego, tem qualidade de vida e aqui não se dá nada, aqui tudo se produz. Aqui é o trabalho que tem como referência, esse município. Todos aqui têm emprego. Então é um case de sucesso que a gente pode replicar para todo o Nordeste brasileiro”, destacou.

Durante a estadia, a ministra visitou a Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras (Arteza).

Como motor econômico, ela destacou a importância da caprinocultura, da bovinocultura e do curtume, cooperativas de leite de cabra, fazendo queijos.

Saiu surpresa também com a capacidade do produtor local em driblar a seca. “O que chove em um ano em Cabaceiras é o que chove em um mês nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste”, surpreendeu-se.

No sábado (16), a ministra visitou uma usina processadora de açúcar e álcool na cidade de Santa Rita, situada na região metropolitana de João Pessoa.

A Paraíba foi a última rota da Tereza Cristina. A ministra passou pelos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará.

Segundo ela, a viagem teve como objetivo conhecer práticas de sucesso da região do Semiárido brasileiro para elaborar uma política nacional.

As primeiras ações devem ser implementadas até o mês de junho, afirmou.