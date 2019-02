Durante posse do TJPB, novo desembargador fala de corte de cargos comissionados

O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos concede entrevista ao PARAIBAONLINE, revelando os planos para manter o equilíbrio econômico e financeiro no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no biênio 2019/2020.

Márcio Murilo é o 50º presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e diz que na sua gestão vai haver cortes de cargos comissionados, informatização de áreas específicas, aonde os servidores devem estar cientes da missão de estarem mais comprometidos com os resultados.

Sobre o duodécimo, Maurício Melo diz que vai “fazer o dever de casa”, para que com os 6% que recebe do Governo do Estado o Poder Escutivo e Legislativo perceba o trabalho sério desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado, sendo essencial para manter a legalidade do Estado, aonde o povo tenha respostas mais rápidas.

A posse aconteceu foi realizada nesta sexta-feira, 01 de fevereiro, com a presença de diversas.