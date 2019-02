Dupla suspeita de assaltos em João Pessoa é detida após perseguição e troca de tiros

A Polícia Militar interceptou a fuga de dois suspeitos que estavam praticando assaltos na noite dessa quarta-feira (13), no bairro do Grotão, em João Pessoa, após uma perseguição de mais de 3 km. Os suspeitos chegaram a atirar contra a viatura do 5º Batalhão, tendo início uma troca de tiros que acabou com os dois detidos em flagrante.

Um deles, de 23 anos, foi preso perto da feira do Grotão, pilotando a moto usada nos crimes, que tinha registro de roubo no estado de Pernambuco. O segundo suspeito, de 16 anos, que na troca de tiros foi atingido nas nádegas, ainda conseguiu fugir, mas foi detido após um cerco, no bairro dos Funcionários IV.

Com a dupla, a PM apreendeu uma pistola, dois carregadores, munições (intactas e deflagradas) e recuperou dois celulares. Eles são suspeitos também de outros roubos que aconteceram nos últimos dias, nos bairros da região.

Os dois foram levados até um hospital, em Mangabeira, e em seguida encaminhados à Central de Polícia Civil, no Geisel.