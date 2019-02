Dois adolescentes são baleados em ensaio para o carnaval

Dois adolescentes ficaram feridos durante um ensaio da Tribo Indígena Tabajaras para o desfile de carnaval Tradição, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.

O ensaio estava perto e iniciar quando um veículo passou pelo local e um dos ocupantes efetuou disparos em direção ao grupo de pessoas.

Um adolescente de 14 anos e outro de 16 anos foram baleados. Segundo integrantes do grupo, outra tribo indígena também passou por situação semelhante no inicio do ano.