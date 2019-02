Dnit realiza troca de radares eletrônicos em todas as rodovias da Paraíba

Radares eletrônicos foram removidos ao longo de várias estradas por toda a Paraíba. A licitação da empresa que era responsável pelos antigos, chegou ao fim, e uma nova empresa assumiu a responsabilidade de realizar a substituição desses equipamentos.

Em entrevista à Rádio CBN, o coordenador do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Italo Filizola explicou que a previsão é que no Estado todo sejam distribuídos em torno de 186 radares até o mês de julho.

– Era uma contratação que tem prazos na legislação, então, ela se encerrou e foi contratada uma nova empresa. Pelo contrato, os equipamentos antigos deverão ser removidos, que são de uma tecnologia antiga, já mais defasada, não tão confiável quanto o contrato agora em vigor – disse.

Ainda segundo o coordenador do Dnit, o processo de substituição dos novos radares passa por algumas fases até a instalação e a fiscalização final, para certificar-se do bom funcionamento dos equipamentos.

– Nós temos que pela legislação de trânsito, aprovar um estudo técnico de acordo com a resolução 396 do Contran. Aprovado esse estudo técnico, nós partimos para a parte de obras civis, são as instalações dos equipamentos em si, seguido por uma aferição por parte do Ipem, que é a entidade acreditada pelo Inmetro. Às vezes, o que demora um pouquinho é essa última fase – explicou.

Italo Filizola finalizou destacando que as substituições já foram iniciadas, e as equipes irão trabalhar em paralelo para adiantar os processos. A primeira região que está sendo beneficiada é o Sertão do Estado, nos municípios de Patos, Sousa e Cajazeiras, que já receberam 16 radares. Os próximos serão em Campina Grande, seguidos de João Pessoa e região metropolitana.