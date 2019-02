Divulgado resultado preliminar do concurso público da CMCG

A Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba divulgou, na manhã desta quarta-feira (13), o resultado preliminar do concurso público da Câmara Municipal de Campina Grande. Foi divulgada também a lista de produções textuais que serão corrigidas.

As provas escritas objetivas do concurso público da CMCG aconteceram no dia 27 de janeiro. Foram classificados para as próximas etapas um total de 559 concorrentes, dispostos nos cargos de agente de apoio geral legislativo, vigia, técnico em manutenção de computador, agente legislativo, recepcionista, técnico legislativo I e assessor técnico legislativo I. São 37 vagas para os cargos de níveis fundamental e médio.

A próxima etapa será a realização da prova prática, no dia 8 de março. De 20 a 25 de março, conforme o edital, é o período para recebimento de títulos para os cargos de assessor técnico legislativo I e técnico legislativo I.

O resultado final do concurso será publicado e divulgado no dia 11 de abril. A lista do resultado preliminar do concurso da CMCG pode ser conferida no site do CPCon (https://cpcon.uepb.edu.br).

De acordo com a presidente do Poder Legislativo campinense, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), esse é primeiro concurso público da Câmara de Campina Grande após 36 anos. Atualmente a Casa de Félix Araújo conta com um quadro reduzido de funcionários efetivos.

“Parabenizo todos os classificados nesta etapa do nosso concurso público. É com imensa felicidade que vejo este processo seletivo avançando e chegando na fase final. O concurso da Câmara era um sonho de muitos, que com as graças de Deus estou tendo a oportunidade de realizar durante a minha gestão à frente da Casa de Félix Araújo”, comentou Ivonete Ludgério.

A realização do concurso público sempre foi uma proposta da presidente Ivonete.