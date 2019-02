Diretora de Atenção à Saúde da PMCG comenta denúncias feitas pelo Sintab

A diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de Campina Grande, Edna Costa, comentou as denúncias feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) acerca das condições de algumas Unidades de Saúde da Família de Campina Grande e explicou que a administração municipal tem feito ações voltadas para a manutenção das unidades da cidade de forma contínua.

Ela destacou que todas as Unidades de Saúde de Campina Grande possuem médicos para atendimento gratuito e citou que as unidades apontadas passarão por reformas assim que as licitações forem feitas.

– Temos 107 equipes de saúde da família que atendem aos mais diversos bairros. Estamos todos os dias nos esforçando para conseguir fazer manutenção de equipamentos. Hoje, mesmo estando com 107 equipes de saúde, temos na totalidade em Campina Grande todas as unidades com profissionais médicos atendendo normalmente pelo município – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM