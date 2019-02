Detran-PB reprova 40 veículos escolares durante vistoria

De um total de 142 veículos escolares fiscalizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) e Ministério Público da Paraíba (MPPB), no último final de semana, 40 foram reprovados.

No primeiro dia (9), a fiscalização ocorreu simultaneamente nos postos de Uiraúna e Conceição, englobando ônibus, vans e automóveis de 14 municípios e, no domingo (10), as vistorias foram realizadas nas Ciretrans de Cajazeiras e Itaporanga, com transportes de 12 cidades paraibanas.

Segundo o coordenador de Vistorias de Transporte Escolar do Detran-PB, Renato Prado, o índice de aprovação foi de mais de 71% (102 veículos), considerado satisfatório e bem maior em relação ao ano passado. Ele alertou para a importância do trabalho de fiscalização, no tocante à segurança dos estudantes do interior do Estado.

Os itens que mais reprovam no quesito veículos são pneus, extintores e cinto de segurança. Já no tocante aos motoristas, a maioria trafega sem comprovação do curso específico de condutor de transporte escolar e sem constar a informação obrigatória de atividade remunerada na carteira de habilitação (CNH).

Duas equipes de vistoriadores do Detran-PB, com quatro servidores cada uma, participaram da fiscalização. Compostas pela autarquia de trânsito, em parceria com o MPPB e demais órgãos envolvidos, elas atuarão nos finais de semana dos meses de fevereiro a junho de 2019. Em maio, será divulgado o calendário para o segundo semestre.

A fiscalização é feita pelo Detran, com o apoio do MPPB, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto de Metrologia e Qualidade (Imeq), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Departamento de Estradas de Rodagens (DER).