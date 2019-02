Detran-PB inicia ‘Operação Carnaval 2019’ e ‘Folia de Rua’ nesta quinta-feira

Um efetivo de 45 homens, entre agentes de trânsito e policiais militares, estará nas ruas a partir desta quinta-feira (21), quando será aberto o Projeto Folia de Rua no Ponto de Cem Reis, a fim de dar início à Operação Folia de Rua e Carnaval 2019 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), por meio da Lei Seca.

Segundo o coordenador de Policiamento e da Operação Lei Seca do Detran-PB, major Edmilson Castro, além da abertura do Folia de Rua, o plano de ação cobrirá os principais blocos da capital e as praias de maior concentração de foliões no período momesco,“com o objetivo de proporcionar à população um trânsito mais seguro, em dias e horários específicos, durante as prévias e o Carnaval”.

Na operação serão empregadas 9 viaturas, incluindo dois reboques, em postos de fiscalização nos pontos mais críticos, com o intuito de agir preventivamente e de forma repressiva contra as infrações de trânsito e especialmente no tocante à embriaguez ao volante.

As ações serão próximas às áreas dos eventos carnavalescos e nos principais corredores de tráfego de veículos.

Educação de trânsito – A Divisão de Educação de Trânsito (DET) do Detran-PB fará uma ação educativa nesta segunda-feira (25), durante o desfile do bloco Muriçoquinhas do Miramar.

No local, será instalada uma tenda (na avenida Epitácio Pessoa, em frente ao prédio 3758), com atividades de pintura facial e distribuição de folder informativo sobre educação de trânsito.

Segundo a coordenadora da DET, Ana Paula Buzetto, no desfile do bloco infantil se estima mais de 350 mil foliões, entre crianças e adultos, se tornando um momento propício para as abordagens aos pais dos pequeninos, com o objetivo de conscientizar essa camada da população sobre os perigos no trânsito, através da mudança de comportamento, do uso dos itens de segurança nos veículos, bem como orientar contra o uso do celular e da ingestão de bebida alcoólica e outras drogas enquanto dirige.

Segundo o superintendente Agamenon Vieira, a principal causa de acidentes no período de carnaval é a combinação entre álcool e direção.

Por isso, o alvo da Operação Lei Seca é o condutor que apresentar qualquer índice de álcool por litro de ar durante o teste.

Ele será punido com multa no valor de R$ 2.934,70, perda de sete pontos na carteira, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. O veículo ficará retido até que um condutor capacitado apareça para retirá-lo.

Nos testes com resultado superior a 0,34mg/l, a situação vira crime de trânsito. A punição nesses casos é detenção de seis meses a três anos, pagamento de multa, recolhimento da habilitação e suspensão do direito de dirigir por até um ano.

Alerta – A Direção do Detran-PB faz um alerta aos condutores sobre a importância dos cuidados no trânsito durante o período carnavalesco, recomendando ações simples como revisar o veículo antes de viajar, não usar o celular enquanto dirige ou não ingerir bebida alcoólica quando estiver ao volante.

Esses são considerados pontos cruciais que podem determinar o fim da festa para condutores e passageiros.