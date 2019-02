Detran-PB divulga horário de atendimento da próxima sexta-feira

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 12:21.

A direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) comunica ao público em geral que o expediente desta sexta-feira (dia 1º), na sede do órgão, em João Pessoa (Mangabeira), será encerrado às 12h, em função da execução de serviços de dedetização no prédio.

Com isso, as fichas para o atendimento personalizado serão entregues até as 10h.

Nas demais unidades, o horário de funcionamento será normal.

A ação tem a finalidade de eliminar insetos e impedir a proliferação de doenças.

A data foi programada com o objetivo de aproveitar o feriado de Carnaval (segunda e terça-feiras), a fim de evitar intoxicações por conta dos produtos utilizados.