Detran-PB divulga balanço da Operação Lei Seca no Estado

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), por meio da Operação Lei Seca, notificou 63 motoristas por dirigir sob efeito de álcool, durante o mês de janeiro. O balanço foi divulgado na última sexta-feira (1) pela Divisão de Policiamento e Fiscalização do órgão.

De acordo com o balanço mensal, foram realizados 641 testes de bafômetro, que resultaram na apreensão de 53 carteiras de habilitação (CNHs) e na remoção de 17 veículos aos pátios do órgão. A operação ainda autuou 40 condutores em flagrante, pela prática de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o coordenador da Operação Lei Seca, major Edmilson Castro, as ações realizadas pela equipe visam coibir os abusos no trânsito praticados por motoristas que insistem em desobedecer às leis de trânsito, especialmente no que se refere à embriaguez ao volante.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que os condutores de veículos flagrados dirigindo sob efeito de álcool estão sujeitos à multa e podem responder a processo administrativo com o risco de ter a CNH suspensa por um período de um ano. Nos casos em que houver reincidência, a multa e o período de cassação da CNH serão dobrados.