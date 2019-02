Detentos fazem rebelião em presídio do Sertão

Um princípio de rebelião foi registrado nesta quarta-feira (06) no presídio Romero Nóbrega, da cidade de Patos, no Sertão paraibano.

De acordo com as informações, os detentos iniciaram o tumulto ateando fogo em colchões dentro da unidade.

Ainda não se sabe a motivação da rebelião, que chegou a ser controlada durante parte da tarde para uma negociação. Com a suspensão do diálogo por parte dos agentes penitenciários, os presos voltaram a fazer o tumulto.

Uma equipe do Bope já está no presídio e pode entrar no local a qualquer momento, caso não haja acordo com os detentos.

*Com informações do Patosonline