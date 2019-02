Detento morre após ser espancado em presídio de Campina Grande

Um detento morreu após ser espancado no Complexo Penitenciário do Serrotão, em Campina Grande, nesta sexta-feira, de acordo com a direção do presídio. Um suspeito foi encaminhado para a Central de Polícia da cidade para prestar depoimento.

A vítima é o apenado Emanuel Messias Ferreira da Silva, 27 anos, que cumpria pena por roubo. Ele chegou a ser socorrido pelos Agentes Penitenciários para o Hospital de Trauma, mas não resistiu.

Conforme Derivaldo Nóbrega, diretor do presídio, na manhã deste sábado foi realizada uma vistoria no pavilhão onde o crime aconteceu e que uma sindicância será instaurada para apurar o fato.

Segundo a Polícia Civil, até as 10h40 deste sábado o suspeito estava na Central de Polícia de Campina Grande, mas ainda não havia sido ouvido pela delegada responsável.