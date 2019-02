Desentendimento faz barraqueiros do São João em Campina criarem nova associação

Comerciantes associados à Associação dos Barraqueiros do Parque do Povo, liderada por Lucinei Cavalcante, estão se desvinculando desta e se atrelando a uma nova associação criada no final do ano passado. É a Acobafej (Associação dos Comerciantes, Barracas Físicas e Ambulantes das Festas Juninas e Culturais de Campina Grande).

A divisão se deu, segundo o presidente da nova associação, Marcone Araújo, por falta de transparência da parte do presidente da antiga.

Já Lucinei diz que os integrantes da Acobafej estão ligados à Prefeitura de Campina Grande e às organizadoras do Maior São João do Mundo, Medow Promo e Aliança Comunicação.

Segundo Lucinei, isso poderá prejudicar as ações movidas pela associação com relação a possíveis benefícios aos barraqueiros, além da judicialização do caso das barracas atingidas pelo incêndio, ocorrido no São João de 2018.

– Há uma relação muito próxima, não de todos, mas de muitos que estão nessa nova associação. Na hora de um embate, qual o lado que eles vão tomar? Eles questionam que temos pouca transparência, mas sempre tivemos o cuidado de publicizar tudo. Por que ao invés de não dialogar e sim criar uma nova associação? – questionou.

Lucinei disse que a Associação dos Barraqueiros do Maior São João do Mundo existe há quatro anos e tem legitimidade de representar a categoria.

O presidente da Acobafej respondeu e ressaltou que a associação é legítima, com sede própria e CNPJ e que a divisão se deu porque Lucinei não estaria prestando contas à diretoria e nem aos associados.

– Eu era vice-presidente dessa associação e durante quatro anos ele nunca teve prestação de contas para os empresários. Nunca parou para dar uma satisfação, e os associados pediam isso. Então eu e outros membros da diretoria nos afastamos, além de sócios e comerciantes, e fundamos nossa própria associação desde novembro passado – disse.

Ele garantiu que a nova representação não tem ligação com a PMCG e nem com os organizadores da festa e que Lucinei estaria sozinho.

