DER-PB alerta sobre período de chuvas e manutenção da malha rodoviária

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 8:39.

A superintendência do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) reuniu os chefes das oito Residências Rodoviárias do órgão no Estado e solicitou de todos um trabalho diário e persistente nas suas jurisdições, para manter a malha rodoviária estadual em bom estado de conservação, tendo em vista, principalmente, o período de inverno que se aproxima.

O superintendente Carlos Pereira fez questão de ouvir o relato de cada engenheiro residente sobre a situação das rodovias, aeródromos, pontes, bueiros e terminais de passageiros administrados pelo DER. Ele disse que os dados farão parte de um relatório completo a ser entregue ao governador João Azevêdo para que sejam adotadas as providências necessárias para cada caso.

Ele solicitou aos chefes das Residências que sejam participativos, cada vez mais, para que possa ser mantida uma malha rodoviária de qualidade, já reconhecida como uma das melhores do Nordeste.

O superintendente informou sobre o reinício dos trabalhos de manutenção, a partir deste mês de fevereiro, começando pelas rodovias que apresentam defeitos mais acentuados.

Por fim, Pereira cobrou de cada chefe de Residência um relatório completo sobre a situação das pontes e bueiros de sua jurisdição, acompanhado, inclusive, de fotos, ainda neste mês de fevereiro, visando as providências que cada caso merece, evitando problemas no futuro.

Além do superintendente Carlos Pereira e dos chefes das Residências Rodoviárias, a reunião contou com as presenças dos diretores José Arnaldo Souza Lima – de Planejamento e Transporte; Armando Marinho – de Operações; Filipe Braga de Brito Maia – de Administração e Financeiro; e o gerente de Manutenção – Armando Marinho.