DER lança ‘Operação Carnaval Seguro’ e intensifica fiscalizações em rodovias da PB

O período carnavalesco está chegando e com ele o aumento do número de veículos nas estradas em todo país. Com o objetivo de promover a segurança nas rodovias do litoral paraibano, o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) lança nesta sexta-feira (1), a Operação Carnaval Seguro 2019, que segue até a quarta-feira de cinzas (6).

As blitzes vão acontecer em toda a malha rodoviária do litoral da Paraíba, entre elas a PB-041 (Mamanguape/RioTinto), PB-008/PB-018 (Jacumã), PB-008 (Intermares/Cabedelo), PB-018/BR-101/Conde).

Essas ações de fiscalização de trânsito e transportes já fazem parte do planejamento do DER, mas são intensificadas durante feriados prolongados ou operações de segurança e prevenção.

A Operação Carnaval Seguro conta, também, com as parcerias de outros órgãos, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Detran e BPTran.

Em paralelo com as ações de fiscalização são realizadas ações educativas para um ‘Trânsito Seguro’, com distribuição de material informativo contendo dicas de segurança no trânsito sobre cinto de segurança, cadeirinha para criança, velocidade, bebida alcoólica, sinalização, vagas de estacionamento obrigatórias, entre outras.

Utilidade Pública – O DER também coordena os serviços das balsas que fazem a travessia entre Cabedelo, Costinha e Forte Velho.

Neste feriado, os horários serão ampliados, sendo que nesta sexta os trajetos seguem até as 8h da noite.

Entre sábado e terça-feira, as pessoas poderão fazer as viagens até as 10h da noite.

Na quarta-feira de cinzas o horário volta ao normal, lembrando que todas as balsas contam com itens salva-vidas, como coletes e botes de resgate.

Já o Terminal Rodoviário de João Pessoa está preparado para atender a demanda da população que, nesse período festivo, tende a crescer.

De acordo com o setor de tráfego, os destinos turísticos mais procurados são o interior e litoral do Estado, como Baía da Traição.