DER inicia serviços de manutenção das rodovias paraibanas até o final de fevereiro

Até o final de fevereiro, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB), começará os serviços de tapa buraco, roço da vegetação lateral, limpeza e desobstrução da drenagem, recuperação da sinalização vertical e horizontal e rejuvenescimento em segmentos localizados de revestimento asfáltico da malha rodoviária estadual. Estão previstos investimentos da ordem de R$ 16 milhões na manutenção das rodovias.

Atualmente, o DER-PB possui 3.600 km de rodovias pavimentadas que colocam a Paraíba com uma das melhores logísticas de transporte do Brasil e que precisam ser preservadas, contribuindo de maneira decisiva para o desenvolvimento econômico do Estado e uma substancial melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

Nesses serviços de conservação, que serão iniciados ainda neste mês de fevereiro, serão mobilizados no mínimo 150 trabalhadores pela empresa Souza Reis. Inicialmente, terão prioridades as rodovias que apresentam maior volume de tráfego e, também, aquelas mais desgastadas.

As informações foram repassadas pelo superintendente do DER-PB, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, durante reunião da diretoria para elaborar o planejamento das atividades de conservação da malha rodoviária estadual, visando o período dos próximos cinco meses, tendo em vista as chuvas, que normalmente acentuam o desgaste das pistas de rolamento das rodovias.

Participaram da reunião os diretores José Arnaldo Souza Lima, de Planejamento e Transportes; Armando Marinho, de Operações; Filipe Braga de Brito Maia, de Administração e Financeiro; Armando Ataíde, gerente de Manutenção; e ainda Artur de Carvalho Santos Neto, dirigente da empresa Souza Reis, contratada para execução desses serviços na malha rodoviária em todo o Estado.