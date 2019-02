Deputado se articula para coordenar a bancada da Paraíba em Brasília

O deputado federal Efraim Filho (DEM) vem se articulando com os representantes da Paraíba na Câmara e no Senado Federal para coordenar a bancada paraibana em Brasília.

Ele confirmou à imprensa que tem essa pretensão e que a bancada tem conversado com ele com esta finalidade.

Efraim citou ainda que vem recebendo estímulo de diversos colegas e que já conversou com os deputados Wilson Santiago (PTB), Damião Feliciano (PDT), Ruy Carneiro (PSDB), Pedro Cunha Lima (PSDB), Aguinaldo Ribeiro (PP), Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e a senadora Daniella Ribeiro (PP).

“Nós temos um amadurecimento, fruto do exercício de liderança, espaços prestigiados em Brasília que queremos transformar em benefícios para a Paraíba e para as ações da bancada como um todo. Eu acho que podemos construir isso de forma conjunta e ter uma bancada unidade, coesa, que tenha como bandeira não as cores partidárias, mas as da bandeira do nosso Estado e por ele que vamos lutar”, assegurou o parlamentar.