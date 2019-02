Deputado retira candidatura à presidência da ALPB para o 2º biênio

Os dois deputados Tião Gomes e Hervázio Bezerra, ambos da base governista de João Azevedo, haviam declarado interesse para concorrer à presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, mesmo contrariando as orientações do atual governador, João Azevêdo (PSB).

Momentos antes de registrar a chapa, Tião Gomes retirou-se da disputa, apresentando Adriano Galdino para sucessão.

Aguarda-se a decisão se Hervázio, se o parlamentar ainda mantém-se na disputa.