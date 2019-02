Deputado quer criar comissão especial de segurança hídrica

A Paraíba está começando 2019 com apenas 17,03% de água disponível em seus açudes”

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou que estará solicitando junto a Assembleia Legislativa a criação da comissão especial de segurança hídrica e prevenção de desastres em barragens no Estado da Paraíba.

Segundo Moacir o Estado possui 399 reservatórios classificados como Categoria de Risco Alto (CRI alto), o que significa que os locais “têm mais problemas devido à suas características, como critérios de projeto, idade, estado de conservação e inexistência de equipes de segurança da barragem”.

Ainda de acordo com o deputado 203 barragens foram classificadas como Dano potencial associado Alto, o que significa que caso um dia “venham a romper, as consequências serão grandes”, com potencial de perdas de vidas humanas e impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.

Conforme Moacir a Paraíba está começando o ano de 2019 com apenas 17,03% de água disponível em seus açudes para o abastecimento da população.

Esse percentual é uma média da quantidade de água que o estado ainda tem para ofertar aos seus mais de 3,9 milhões de habitantes nesse início de janeiro.