Deputado quer ampliar o Programa Cidade Madura

Da Redação com Ascom. Publicado em 3 de fevereiro de 2019 às 13:27.

O deputado federal paraibano Efraim Filho (Democratas) informou durante entrevista que estará buscando junto ao Governo Federal recursos para ampliação do programa “Cidade Madura”, hoje executado com recurso próprios pelo Governo do Estado da Paraíba.

“O Programa Habitacional Cidade Madura, implementado pelo governo da Paraíba, é o primeiro no país a oferecer um condomínio público inteiramente projetado para as necessidades específicas da terceira idade, é hora do Governo Federal abraçar essa boa ideia, estarei usando das minhas prerrogativas como deputado federal para formalizarmos a fim de oferecermos moradia digna para pessoas que mais sofrem que são os idosos” disse Efraim Filho.

O condomínio fechado têm posto de saúde, praça de esporte, casas adaptadas, uma praça com horta comunitária, redário, pista de caminhada e um centro de vivência com salão, salas de aula, de TV e de fisioterapia, banheiros acessíveis e copa.

O condomínio é propriedade do Estado da Paraíba e beneficia idosos de baixa renda que não moram com parentes e que tenham autonomia para fazer suas atividades diárias.

Cada edificação abriga duas residências, projetadas de acordo com as normas de acessibilidade e adaptadas tanto para idosos quanto para a necessidade de cadeirantes.

O Cidade Madura recebeu o Prêmio Selo de Mérito 2015, na categoria “Projetos Focados no Atendimento de Grupos Específicos”. O prêmio é promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU).