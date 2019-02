Deputado propõe implantação de Manzuá Eletrônica e centros de monitoramento na PB

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou que solicitará ao Governo do Estado a implantação da Manzuá Eletrônica e de centros de monitoramento.

“Espero que o governador abrace essa ideia que foi proposta por nossa campanha, é esse o meu papel como deputado estadual, propor soluções de combate à violência e à criminalidade no nosso Estado”, justificou Moacir.

– Infelizmente João Pessoa e Campina Grande estão entre as dez cidades mais violentas do mundo, segundo o ranking divulgado pela organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, que faz o levantamento anualmente com base em taxas de homicídios por 100 mil habitantes, e adotar essa ideia é usar a tecnologia ao nosso favor, é utilizar a tecnologia no combate ao crime – argumentou o parlamentar.

“Com a Manzuá Eletrônica, nós vamos ter as porteiras fechadas nas rodovias, mas de forma eletrônica e com muito mais agilidade, aliado ao monitoramento dos grandes centros através do sistema de câmeras. Investir em inteligência, para que possamos ter uma polícia cada vez mais eficiente e que possa chegar mais perto do cidadão”, concluiu.