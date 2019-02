Deputado pede proteção de vida para ex-assessor e prisão de secretários de Estado

O deputado Wallber Virgolino (Patriota) vai pedir proteção de vida para o ex-assessor do governo do Estado da Pasta da Administração, Leandro Nunes de Azevedo, preso pela Operação Calvário, que investiga desvio de recursos públicos do setor de Saúde através da ONG Cruz Vermelha.

Conforme o deputado, o ex-assessor é o ponto chave dessa Operação na Paraíba e corre risco de vida.

“Ele é o cerne de uma celeuma, que envolve muitas pessoas, inclusive autoridades. Nós estamos pedindo proteção de vida a esse cidadão para que ele tenha condições, inclusive, de prestar a sua delação”, destacou.

Ele também quer a prisão temporária dos secretários de Estado Waldson de Souza (Planejamento) e Livânia Farias (Administração), cujos agentes estão envolvidos na operação e foram alvos de um mandato de busca e apreensão, em suas residências, na última sexta-feira (1,) realizado pelo Gaeco/MP.

Wallber acusa o Poder Executivo de não agir com transparência e que o governador João Azevêdo (PSB) deveria tomar as devidas providências, inclusive afastando os secretários, que cometeram os crimes na gestão do então governador Ricardo Coutinho (PSB) e continuam na atual administração.

“Mas se a gente depender do Executivo, isso não vai acontecer, por isso o Legislativo vai cobrar punições em relação a esse crime, inclusive com a instalação de uma CPI”, enfatizou.