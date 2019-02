Deputado pede implantação de Delegacia do Idoso em Patos

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 22:50.

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou que estará solicitando ao Governo do Estado a implantação de uma Delegacia de Polícia especializada no atendimento ao idoso na cidade de Patos.

“Precisamos combater a violência contra os idosos que tem aumentado assustadoramente, principalmente os assaltos na zona rural que cresceram de forma significativa, o Estado precisa fazer algo, e instalar a delegacia do idoso na cidade Patos é dá uma resposta no combate a esse tipo de crime” justificou Moacir.

De acordo com o deputado, a instalação de uma delegacia especializada para atender o idoso na cidade Patos, visa combater o aumento expressivo da violência contra os idosos em todo o sertão do Estado e a localização do município de Patos é estratégica.

O deputado ainda informou que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano recebe denúncias através do disque 123, gerenciado pelo Governo do Estado.

O serviço de ligação é gratuito e funciona todos os dias. Incluindo, finais de semana e feriados. “É de fundamental importância que a população faça denúncias de maus tratos ou qualquer outro tipo de violência contra os idosos”. concluiu Moacir.