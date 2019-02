Deputado pede ao MP apuração de reclamações sobre contas de luz na Paraíba

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) informou que estará solicitando ao Ministério Público da Paraíba a abertura de inquérito civil para apuração das reclamações de consumidores referentes aos constantes reajustes nas contas de energia elétrica no Estado da Paraíba bem como a competência do Estado para realizar a cobrança de ICMS sobre distribuição e transmissão de energia.

“A população tem reclamado constantemente sobre esses reajustes, o povo precisa saber o que realmente está pagando, é importante tomarmos também conhecimento sobre a competência do Estado para cobrar ICMS sobre distribuição e transmissão de energia uma vez que o Tribunal de Justiça da Paraíba já concedeu liminar suspendendo essa cobrança, a decisão liminar de primeira instância foi reformada pela Segunda Câmara do TJPB com antecipação de tutela para que o Estado da Paraíba suspenda a incidência do ICMS, por tanto estamos diante de algo que precisa ficar bem esclarecido para população” justificou Moacir.