Deputado paraibano discute transposição do rio Tocantins para o rio São Francisco

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) participou de audiência com o secretário nacional de Recursos Hídricos, Marcelo Pereira Borges, em que solicitou a criação de grupo técnico para rediscutir a transposição do rio Tocantins para o rio São Francisco.

“Nossa ideia é trazer segurança hídrica para o Estado da Paraíba, para o Nordeste, e essa segurança hídrica só virá com a interligação das bacias do rio Tocantins e rio São Francisco. Por isso fomos até o Ministério do Desenvolvimento Regional para o que o governo federal abrace a nossa ideia”, justificou.

De acordo com o deputado, a precipitação média anual na bacia do rio Tocantins é de 1.600mm, estendendo-se os meses chuvosos de novembro a maio e os meses secos de junho a setembro. Enquanto isso, a região semiárida do rio São Francisco tem índices pluviométricos inferiores a 600mm anuais. A vazão média do rio Tocantins é de 13.600m³/s e a do rio São Francisco 2.846m³/s, esse, hoje, com menos de 800m³/s.

O parlamentar também anunciou que estará realizando uma série de encontros, palestras, percorrendo todo o Estado da Paraíba e por todo o Nordeste, para conscientizar a população da importância e viabilidade da sua iniciativa.