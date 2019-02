Deputado paraibano defende permanência de ministro no governo Bolsonaro

O deputado federal Julian Lemos (PSL/PB) afirmou, em entrevista à imprensa, que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno (PSL), é um dos membros mais leais que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem e defende a permanência dele no governo.

Bebianno é acusado de repassar recursos a uma candidata laranja do PSL na última eleição, enquanto era presidente nacional do PSL.

“Ele foi advogado do presidente no período da campanha. É um homem honesto, corajoso, leal. Ele garantiu, juridicamente, que o partido tivesse a candidatura para presidente homologada e foi convidado a ser ministro por merecimento. Isso são arestas que devem ser resolvidas o mais breve para o bom andamento do governo”, disse.

O parlamentar também voltou a afirmar que sua relação com o presidente Bolsonaro continua firma e forte, ao contrário do que a imprensa anda divulgando.

“Eu continuo com o presidente, estou votando as matérias do governo. Acho que as pessoas ficam criando factoides que não dizem respeito ao que realmente importa. Eu estou mais do que bem com o meu governo e com o Palácio do Planalto”, ressaltou.