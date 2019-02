Deputado encaminha pleitos municipais à Secretaria de Educação do Estado

Na tarde desta quarta-feira (13), em João Pessoa, o deputado estadual Manoel Ludgério (PSD), esteve em audiência com prefeitos e o secretário executivo de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, Dr. José Arthur Viana Teixeira, para tratar da retomada de demandas importantes para os municípios os quais representa.

Acompanhado do prefeito Beto de Chico da cidade de Santa Cecília, Milton Rodrigues prefeito de Alcantil, prefeita Cacilda Andrade de Barra de Santana, prefeita Inara Marinho de São Domingos do Cariri e de Fátima Silva prefeita de Matinhas, Manoel abriu o diálogo com o secretário Dr. Arthur Viana, sobre a retomada de obras importantes vinculadas ao programa do Pacto pelo Desenvolvimento Social do Governo do Estado.

“Quero primeiramente agradecer ao governador João Azevêdo e ao secretário Arthur Viana, que nos recebeu atentamente e já encaminhou os pleitos trazidos pelos prefeitos, para que sejam urgentemente retomados assim poder beneficiar a população que mais precisa no que se refere a obras como a construção de escolas, creches e espaços para a prática de atividades físicas e de esportes”, disse Manoel.