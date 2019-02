Deputado do PSB revela surpresa com a quebra do acordo sobre eleição da ALPB

O deputado Ricardo Barbosa (PSB) disse que foi surpreendido com a reviravolta da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o segundo biênio da administração da Casa.

Ele que foi um dos candidatos à presidência, mas desistiu ao receber o cargo de líder do Governo, acreditava que o deputado Tião Gomes (Avante) iria manter a postulação.

“Eu confesso que não acreditava que houvesse esse revés. Não acredita na candidatura de Adriano Galdino para o segundo biênio, pois ele esteve ontem conosco, almoçou com o governador e passou à tarde com ele reafirmando a posição de votar em Hervázio Bezerra para o segundo biênio. Foi uma surpresa a quebra do acordo, mas vamos aguardar, o que dirá o governador João Azevedo para efeito da nossa condução enquanto líder da base partidária”, disse.