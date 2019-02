Deputado desabafa sobre eleição da Mesa na ALPB:”O coração sangra”

“Esse episódio para mim está superado, mas não há como negar que dou-me profundamente, justamente por essa relação de amizade com o deputado Adriano”, desabafou o deputado estadual Hervázio Bezerra, sobre o episódio da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que acabou elegendo o parlamentar Adriano Galdino para os dois biênios.

Hervázio, que era candidato a presidente da Casa na disputa, a princípio, contra o deputado Tião Gomes, perdeu a eleição após Tião desistir e Adriano assumir o lugar de candidato na eleição, mesmo já tendo sido eleito por unanimidade para o primeiro biênio.

Apesar da derrota e da mágoa, Hervázio destacou que “a vida não pode parar” e que está “bem e em paz” com a própria consciência, frisando que nem por isso deixará de defender o governo de João Azevêdo (PSB).

– Quando se trata de uma pessoa que a gente preza, estima e gosta aí pode ter certeza que o coração sangra, e sangra bastante. Mas, estou bem e em paz com a minha consciência e com a minha conduta. Esteja aonde estiver serei um defensor ardoroso do governo Ricardo Coutinho, e, particularmente do ex-governador, contribuindo também com o governo de João Azevêdo, que é de continuidade, mesmo sem a tarja de capitão do time. Tenho que defender o governo por uma questão de respeito ao projeto que abracei e faço parte. Estou pronto e preparado para fazer o embate na Assembleia – externou.

Indagado sobre a possibilidade de tornar-se secretário de João Azevêdo, Hervázio frisou que já foi consultado pelo governador e que está pronto e preparado para dar a contribuição quando for solicitado.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta terça-feira, 19.