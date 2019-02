Deputado defende prudência na discussão sobre reforma da previdência

O deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) se manifestou com relação à declaração recentemente feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Bolsonaro garantiu que “bateu o martelo” sobre proposta final da reforma da Previdência.

Ludgério afirmou que é preciso cautela antes de definir a situação. Ele entende que a discussão precisa ser ampliada no meio social e, especialmente, junto aos beneficiários do setor previdenciário, como também junto ao setor produtivo e à classe política, que capta e exterioriza o sentimento de expressiva parcela do eleitorado.

“É uma matéria que mexe com a vida do povo brasileiro. Defendo que além dos congressistas, ela seja amplamente discutida com a sociedade organizada”, reforçou o parlamentar.

A minuta da reforma fechada pela equipe econômica, conforme a imprensa tem divulgado, propõe idade de 65 anos para homens e 62 para as mulheres.