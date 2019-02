Deputado defende projeto de equiparação salarial entre delegados e agentes

O deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) faz parte da bancada da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba. Em entrevista à rádio Campina FM, ele falou sobre o seu projeto que defende a equiparação salarial das diárias entre delegados e agentes.

Caso aprovado, o projeto deverá igualar os valores salariais (de diárias e horas extras) de delegados e agentes investigadores da Polícia Civil. Atualmente, os delegados recebem valor superior.

– Realmente existe um fosso muito grande entre a carreira investigativa e a carreira de delegado. Na Polícia Militar isso também não é diferente. Existe anos-luz de distância entre os praças e os oficiais – confirmou o deputado que também é delegado.

Wallber defende que na polícia é necessária a união e trabalho conjunto e fez crítica ao governo do Estado.

– Eu acho que polícia se faz com integração e a política adotada pelo governo do Estado foi de segregar, de separar, de dividir. Percebendo isso, nós, através de um projeto de lei, visamos aproximar mais as categorias – ponderou.

Apesar da diferença representativa entre as atividades exercidas nas diferentes categorias, Wallber relatou que a igualdade salarial dos agentes se faz necessária principalmente pelos custos de alimentação e acomodação.

– A hierarquia serve para disciplinar, para garantir a disciplina, mas ela não pode servir para garantir privilégios para uma categoria e tirar de outras – afirmou.

Ele explicou ainda que o projeto de lei visa, além de aproximar as categorias, promover equidade, ou seja, deixar os valores exatamente iguais, já que ambos têm as mesmas condições de trabalho.

– O inimigo está do outro lado. A gente tem que se unir. A gente não pode estar com birras pessoais por questões financeiras – acrescentou.

Sobre a votação do projeto, o deputado afirmou não saber como o projeto de lei será recebido pelos deputados e disse que convocará todos os policiais para participarem no dia da votação.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM