Deputado defende cultura do sisal na Paraíba

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) acompanhou a visita da ministra Tereza Cristina, da pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Bolsonaro, a cidade de Cabaceiras, no Cariri paraibano, neste fim de semana.

Em entrevista nesta segunda-feira, 18, Moacir destacou que há muitas terras ociosas na Paraíba e que solicitou à ministra um estudo sobre os polos de irrigação e a ligação da transposição Rio São Francisco ao açude de Taperoá.

Também frisou que a Paraíba tem condições climáticas e o ambiente propício para o cultivo do sisal e que a medida poderia mudar a realidade do Estado, como acontece na Bahia.

– A cultura do sisal consegue produzir com 40% a 50% de chuvas ao ano. Ele é muito resistente a seca. Temos também o sisal azul, que é difícil de conseguir as mudas, que é o apropriado para a tequila. O sisal é igual a nossa cultura de palma forrageira – explanou ele, em entrevista à Rádio Correio FM.