Deputado de oposição revela onde estão os helicópteros do Governo do Estado

O deputado estadual Cabo Gilberto (PSL), em entrevista à Rádio Campina FM, falou sobre o ‘sumiço’ dos helicópteros Acauã 1 e 2 do Governo do Estado. Ele criticou que as aeronaves custaram milhões aos cofres públicos e não estão servindo à segurança pública.

– Entramos no hangar do Governo do Estado e tentaram bloquear minha passagem para não fiscalizar. Entramos e tiramos fotos do helicóptero sem funcionar, desmontado. O outro encontra-se em Minas Gerais em manutenção, sem peças e com problemas de pagamento. É uma vergonha com o dinheiro público e com a segurança pública. Eles custaram milhões aos cofres públicos e não estão servindo à população – afirmou.

O deputado disse ainda que vai cobrar do governador a contratação de 500 policiais militares que passaram no último concurso, que, segundo ele, eram para ter assumido já em janeiro, como promessa de João Azevêdo.

*As informações são da Rádio Campina FM