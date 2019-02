Deputado comenta sua escolha para a presidência da Comissão de Orçamento da ALPB

O novo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa, Wilson Filho (PTB), comentou que é uma honra ter o seu nome lembrado para presidir uma comissão permanente importante na Casa. Ele explicou que o deputado estadual Tião Gomes (Avante) sugeriu o seu nome, que foi eleito por unanimidade.

Wilson destacou que vai trabalhar no sentido de fazer com que o orçamento atenda às necessidades que a Paraíba possui. Também citou que pretende fazer o orçamento englobando todas as regiões do Estado.

– É uma honra ter sido escolhido como presidente dessa importante comissão. Em Brasília eu fui por várias vezes participante da Comissão de Orçamento, então o debate me fará poder exercer da melhor maneira possível – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM