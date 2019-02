Deputado comenta projeto que reivindica união de categorias da segurança

O delegado e deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) comentou a diferença de diárias dos diversos profissionais da polícia e declarou que apresentou um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa reivindicando igualdade para todos os cargos que compõem a segurança.

Ele destacou que a hierarquia existe para organizar, não para separar as categorias dos integrantes das polícias.

Wallber comentou que não sabe se o seu projeto de lei vai ser votado na Assembleia Legislativa, tendo em vista que a maioria dos deputados fazem parte da bancada governista.

– Eu acho que polícia se faz com integração e a política adotada pelo governo do Estado foi de segregar, de distanciar, para que as categorias passassem os oito anos da gestão passada brigando e esquecendo de reivindicar os seus direitos. Vendo isso, nós estamos visando unir mais as categorias. Estamos do mesmo lado, mas para isso é preciso que exista igualdade – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM