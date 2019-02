Deputado comenta implantação de CPI da Cruz Vermelha na Paraíba

O deputado estadual Eduardo Carneiro, em entrevista à Rádio Campina FM, falou sobre a decisão de colher assinaturas para a implantação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no intuito de investigar a atuação da Cruz Vermelha na Paraíba, e a possível participação de integrantes do governo do Estado no esquema que teria desviado mais de R$ 1 bilhão.

A decisão foi tomada a partir dos desdobramentos da Operação Cruz Vermelha e já com a volta das atividades parlamentares.

Eduardo Carneiro disse que já tem onze assinaturas, o que já garante a abertura da implantação da CPI. Ele ressaltou que deve buscar assinaturas também dos deputados da base do governo, pois, de acordo com ele, cabe ao Poder Legislativo o papel de fiscalizar.

– A Paraíba é alvo, desde o final do ano passado, da Operação Calvário, onde foram desviados mais de R$ 1 bilhão da área da saúde. Esses recursos foram desviados e existe a suspeita do envolvimento de vários integrantes do governo do Estado e pessoas ligadas a João Azevêdo e Ricardo Coutinho. Então, nada melhor que instaurar uma CPI para que possamos fiscalizar, já que é uma prerrogativa fundamental de cada deputado – disse.

O deputado ressaltou que acredita que todos os deputados devem assinar o pedido de abertura.

– Acho que todos os deputados, principalmente os da situação, visto que o governador disse que não tem nada a ver com isso, devem assinar. Se não deve, não teme. Então, é preciso fazer a apuração desses fatos para que a verdade venha à tona – finalizou.

*Informações da Rádio Campina FM