Deputado comenta como está sendo trocar Brasília por João Pessoa

O deputado estadual Wilson Filho (PTB) concedeu entrevista à TV Itararé de Campina Grande e falou sobre com está sendo em mudança de ambiente, uma vez que até o ano passado atuava no Congresso Nacional e agora inicia a sua atuação na Assembleia Legislativa, em João Pessoa.

Wilson disse, na conversa com o jornalista Arimatéa Souza, que está empolgado com as novas atribuições.

Assista à entrevista: