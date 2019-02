Deputado cobra medidas urgentes em relação ao antigo Cine Capitólio

Na volta dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) apresentou pedido de informação à Defesa Civil estadual e ao CREA da Paraíba, solicitando um atual laudo técnico sobre as condições físicas do antigo Cine Capitólio.

Inaugurado em 20 de novembro de 1934 por Olavo Wanderley e localizado na área central da cidade de Campina Grande, o Cine-Theatro Capitólio era considerado o maior e mais moderno do Estado.

Possuindo uma das mais bonitas estruturas físicas o projetado por “Mestre Abília” e contado com 1.000 lugares para acomodação de espectadores, o cinema foi construído no terreno por trás da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde funcionava a sede da Sociedade Beneficente Deus e Caridade. Portanto, sua entrada era de frente para a Rua Irineu Joffily.

Além da exibição cinematográfica, o Capitólio era o “multiplex” daquela época, sendo palco dos grandes e eventos teatrais, festas sociais, políticas e culturais.

Lá discursaram Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, além das apresentações artísticas dos cantores Dalva de Oliveira, Cauby Peixoto, dentro outros inúmeros acontecimentos que evidenciaram a grandeza do espaço ocupado pelo Cine Capitólio em nossa cidade, durante os anos que reinou absoluto como casa de espetáculos, até a inauguração do Teatro Municipal Severino Cabral, em 1962.

Atualmente não funciona nada nas dependências do prédio. A cobertura já ruiu, havendo somente as quatros paredes – literalmente – sendo degradadas pelas intempéries ano após ano, estando inclusive condenado pelo CREA.

“Sabendo que a ferrugem, rachaduras, entre outras fragilidades, o põe em iminência a um desabamento é imprescindível a apresentação deste laudo técnico a fim de que providências sejam tomadas urgentemente buscando evitar um possível desastre. Ainda esperamos que os órgãos de defesa do patrimônio histórico entrem em acordo para que se possa promover a requalificação do antigo Cine, e devolver aquele bem à população”, ressaltou Manoel.