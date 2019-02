Deputado chama colegas de “bandidos”, ao tomar posse na ALPB

O deputado estadual Wallber Virgolino deu uma declaração polêmica, minutos antes da posse ocorrida na última sexta-feira, 1, na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Novato na Casa e compondo a bancada de oposição, Wallber, que é delegado por profissão e já desempenhou vários cargos como gestor na Segurança Pública no Estado da Paraíba e no Rio Grande do Norte, afirmou que já estava ambientado com o recinto parlamentar e que não iria estranhar.

– Já faz tempo que eu mexo com bandido. Não vou estranhar mais não – atestou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM